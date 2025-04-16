Burdur’da yaşlı adam evinde yanmış halde bulundu

İHA

Burdur’da saat 22.30 sıralarında merkez Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas’tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

VÜCUDUNUN BİR KISMI YANMIŞ HALDE BULUNDU

Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas’ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGININ KALP KRİZİ SONRASI BAŞLADIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas’ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.