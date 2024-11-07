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Burdur'daki orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

Burdur'daki orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaç kesim sahasına yakın ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.