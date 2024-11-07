Burdur'daki orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

İHA
Burdur'un Bucak ilçesi Katrandağı mevkisinde saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, paniğe yol açtı.
Ağaç kesim sahasına yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
3 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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