Bursa'da 2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar