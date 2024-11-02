Bursa'da 2 gündür haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.
EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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