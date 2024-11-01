Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri yoğun uğraş sonucu söndürdü.
Yangın sırasında ev sahibi Ayhan Ö.’nün ikametinde olmadığı öğrenildi.
Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış