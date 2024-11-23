Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Bursa'da İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz seyir halinde olan Ahmet M. (17) yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Serhat A. (31) yönetimindeki 16 FU 652 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 MB 9304 plakalı otomobil, refüje çıkıp çarptığı aydınlatma direğini devirdi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 MB 9304 plakalı otomobildeki yolcu Eren C. (16) ile diğer araçtaki yolcu Ayşe S. (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.