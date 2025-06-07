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Bursa'da 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Bursa'da 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı Bursa'da, telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandıran Barış K. (23) tutuklandı.