Bursa’da 65 yaşındaki bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu

- Bursa Mustafakemalpaşa'da 65 yaşındaki bekçi Sebahattin Efe, şantiyedeki kulübesinde ölü bulundu.
- İşçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Efe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili incelemelere başladı.
Bursa’da Mustafakemalpaşa ilçesinde Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında, şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.