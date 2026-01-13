Fiat fiyat listesi Ocak 2026: Egea, Egea Cross, Grande Panda, Topolino… Fiat, yeni yılın ilk ayında merakla beklenen Ocak 2026 güncel fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için markanın Türkiye’de satışta olan modellerinin güncel bayi fiyatları netleşti. İşte Fiat’ın 2026 model yılı için açıkladığı güncel fiyat listesi…

Göster Hızlı Özet Fiat, 2026 Ocak ayında güncel fiyat listesini açıkladı.

Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda modelleri dikkati çeken araçlar arasında yer aldı.

Ayrıca, yeni döneme özel kampanyalar avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sıfır kilometre otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği FIAT, Ocak 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip Egea Sedan ve Egea Cross modellerinin yanı sıra bu ay Grande Panda da fiyat listesinde öne çıkan araçlar arasında yer aldı. Ayrıca FIAT’ın yeni döneme özel kampanyaları, otomobil almak isteyenler için avantajlı seçenekler sunuyor. İşte FIAT’ın güncel model model fiyat listesi… Fiat Egea Sedan * 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy: 1.500.900 TL (Kampanya: 1.369.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban: 1.569.900 TL (Kampanya: 1.429.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge: 1.629.900 TL (Kampanya: 1.489.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy: 1.699.900 TL (Kampanya: 1.599.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban: 1.739.900 TL (Kampanya: 1.639.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge: 1.789.900 TL (Kampanya: 1.699.900 TL) Fiat Egea Cross * 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street: 1.319.900 TL (Kampanya: 1.269.900 TL) * 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Urban: 1.379.900 TL (Kampanya: 1.329.900 TL) * 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Lounge: 1.439.900 TL (Kampanya: 1.389.900 TL) * 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Limited: 1.499.900 TL (Kampanya: 1.449.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street: 1.679.900 TL (Kampanya: 1.629.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban: 1.719.900 TL (Kampanya: 1.669.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge: 1.789.900 TL (Kampanya: 1.739.900 TL) * 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited: 1.949.900 TL (Kampanya: 1.899.900 TL) Fiat Grande Panda * Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh (Elektrikli): 1.449.900 TL * Fiat Grande Panda Icon (Elektrikli - Benzinli): 1.649.900 TL (Kampanya: 1.549.900 TL) * Fiat Grande Panda La Prima (Elektrikli - Benzinli): 1.749.900 TL (Kampanya: 1.649.900 TL) Fiat 600 * Fiat 600 BEV La Prima: 1.969.900 TL * Fiat 600 MHEV Easy 1.2 145 hp MHEV: 1.697.900 TL Fiat Topolino * Topolino 6 kW/8 HP - 5.5kWh: 649.900 TL (Kampanya: 559.900 TL) * Topolino Plus 6 kW/8 HP - 5.5kWh: 694.900 TL (Kampanya: 604.900 TL) İç Haber Haberleri Orta okul ve liselerde yeni dönem: Karneyle birlikte verilecek

