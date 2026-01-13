AKOM’dan flaş açıklama: Tarih belli oldu, yeni dalga geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini kaybetti, megakent bu kez dondurucu soğukla güne başladı.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini artırdı.

Akşam saatlerinde rüzgarın yön değiştirerek karayele dönmesiyle birlikte yüksek bölgelerde kar yağışı yer yer lapa lapa şeklinde yeniden görüldü.

Kar yağışının ardından ise gece boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi, İstanbul’da sabah saatlerinde buzlanma riskini artırdı.

AKOM’DAN UYARI GELDİ

AKOM, bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini ancak hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini duyurdu.

“İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın salı akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3°C üzerinde olacağı, hafta sonu itibarıyla bölgemizde yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıkların tekrar 3-5°C birden düşerek kış değerlerinden seyredeceği tahmin edilmektedir.”