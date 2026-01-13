Hatay'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu Reyhanlı ilçesinde gün boyunca etkiyi olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Göster Hızlı Özet Hatay'da Reyhanlı'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde evleri su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hatay'da Reyhanlı ilçesinde gün boyu devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. YAĞMUR SULARI EVLERİ BASTI, MAHALLEDE ZOR ANLAR YAŞANDI İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yağmur sularının birikmesi sonucu birçok evi su bastı. Evleri su basan, eşyaları zarar gören vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Öte yandan yağışla birlikte bazı sokaklarda su baskınları yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri çalışma başlattı. İç Haber Haberleri Bursa'da alev alev yanan cip hurdaya döndü

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da uyuşturucu kuryeliği yapan avukat tutuklandı