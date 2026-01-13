Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da gece saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan gecekondunun giriş katında yangın çıktı.

EV YANGININDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında kanepenin yandığını tespit edip söndürme işlemi gerçekleştirdi. Yangında, kanepede uzanır vaziyetteki bir kişinin hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

DUMANDAN ETKİLENEN EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın nedeniyle üst katta yaşayan ev sahibi Ali H'nin de (67) dumandan etkilenip ambulansla hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, çevredekilerin beyanına göre belirtilen adreste kiracı olarak yaşadığı belirtilen 60'lı yaşlardaki şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.