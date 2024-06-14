Bursa'da aniden çalışıp seyir haline geçen araç alev alev yandı

İHA
Bursa'da saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Yeşilbahçeler Sokak'ta, park halindeki 01 AJA 460 plakalı otomobil, bir anda çalışıp kendiliğinden seyir haline geçti.
Demire çarpıp alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
50 metre ilerleyen araç yol kenarındaki demire çarpıp alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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