Bursa'da arızayı gidermek için geldiği evin sahibini vurdu

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta Özay Ç. (49) evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi. Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjörcü Harun R. (24) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti.

SAĞ BACAĞINDAN MERMİYLE YARALANDI

Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına da isabet etti.

Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.