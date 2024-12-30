Bursa'da Atatürk Anıtı'na çıkıp saygısızlık yapan şüpheli yakalandı

DHA
Bursa, Mustafa Kemal Atatürk heykeline provokasyona sahne oldu..
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı.
TOKAT ATIP KULAĞINI ÇEKTİ
Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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