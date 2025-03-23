İHA
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında ekmek alma bahanesiyle fırına gelen şahıs, gözüne SMA hastaları için biriktirilen paraların olduğu bağış kumbarasını kestirdi.
KUMBARAYI ÇALARAK UZAKLAŞTI
Ekmek aldıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp çalışanların dikkatini dağıtan şahıs, bir anda kumbarayı poşetinin içine atarak uzaklaştı.
Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde çalındığını gördü.
Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ise izleyenlere 'pes' dedirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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