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Bursa'da bağış kumbarasını çalan şahıs kamerada

Bursa'da bağış kumbarasını çalan şahıs kamerada Bursa'da bir şahıs, fırında SMA hastaları için koyulan bağış kumbarasını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları 'pes' dedirtti.