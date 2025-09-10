Abone ol: Google News

Bursa’da çıkan anız yangını söndürüldü

Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 04:27
Bursa’da Mudanya ilçesinde saat 00.00 sıralarında kırsal Kumyaka Mahallesi'nde yangın çıktı.

YERLEŞİM YERİNE ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede zeytinlik alana ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

