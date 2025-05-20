Bursa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

İHA

Bursa'da saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.