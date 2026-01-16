17-18 Ocak tarihlerinde geçerli: Toplu ulaşım ücretsiz olacak

- İstanbul'da 17-18 Ocak'ta Açıköğretim Fakültesi sınavları nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.
- Öğrenciler ve öğretim elemanları sınav belgelerini göstererek ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanacak.
- Ücretsiz ulaşım, sınav başlangıcından 2 saat öncesi ve bitişinden 2 saat sonrası arasında geçerli olacak.
İstanbul’da hafta sonu yapılacak Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınavları öncesinde öğrencileri sevindiren bir karar alındı.
Kent genelinde sınav yoğunluğu yaşanmaması adına ücretsiz toplu ulaşım kararı alındı.
Sınava katılacak öğrenciler ile görevli öğretim elemanlarının, belirlenen saatler arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği açıklandı.
BU SAATLER ARASINDA GEÇERLİ OLACAK
Sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri sınav ve görevli belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.
Sınav başlangıcından 2 saat öncesinden sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.