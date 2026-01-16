Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı mı, neden kapatıldı? Hayvanlara ne oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, ziyaretçilerine 160 farklı hayvan türü ile 300 bitki çeşidini yakından görme imkanı sunuyordu.

Sırtlandan maymuna, timsahtan boz ayıya, zürafadan gergedana ve farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı hayvanat bahçesi, 65 dönümlük bir araziyi kapsıyordu.

Darıca, kapılarını kapattı.

2026 itibarıyla hizmet vermeyen hayvanat bahçesi, sevenlerine veda etti.

DARICA HAYVANAT BAHÇESİ NEDEN KAPATILDI 2026

Edinilen bilgiye göre, barındırdığı tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alan tesisin kapanma kararı, işletmeci Yalçın ailesinin talebi doğrultusunda alındı.

Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte hayvanat bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu.

HAYVANLARA NE OLACAK

Faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından tesiste bulunan hayvanların durumuyla ilgili süreç de netleşti.

Hayvanların, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde Türkiye’nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildiği öğrenildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra okul gezileriyle öğrencilerin de uğrak noktası olan tesisin arazisinin, ilerleyen süreçte nasıl değerlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı.