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Bursa'da dini istismar ederek dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

Bursa'da dini istismar ederek dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı Bursa'da kendisini 'manevi danışman' olarak tanıtıp, insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Gönül Derman Aytimur, tutuklanarak cezaevine gönderildi..