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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde, Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan Gamze H. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ferhat B. ve Gamze H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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