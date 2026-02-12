Bursa'da dur ihtarına uymadı, 70 bin 376 TL ceza yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA, 70 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesinde motosiklet bırakıp yaya olarak kaçtı.

Ekipler tespit ettikleri Berat K.'ya dur ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 11.629 TL, trafik hız sınırlarına uymamaktan 11 bin 629 TL, trafik kurallarına uymamaktan bin 246 TL olmak üzere toplam 70 bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ekipler kaçan sürücüyü arıyor.