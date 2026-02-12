İstanbul'da oto tamirhanesinde korkutan yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da Maltepe’de gece saat 01.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak üzerinde, bir binanın alt katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ÜST KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanların sokağı kapladığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını üst katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekletildi.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tamirhanede bulunan 4 araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Araçların tamamen yanması itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.