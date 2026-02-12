Kütahya'da miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

- Kütahya'nın Simav ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Güneç hayatını kaybetti.
- Kardeşi N.G., ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesi Öreyler Mahallesi’nde İbrahim Güneç (53) ile kardeşi N.G. (49) arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tarafların silah kullandığı olayda İbrahim Güneç olay yerinde yaşamını yitirdi, N.G. ise ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G., ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İbrahim Güneç’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.