İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesi, son derece feci bir kazaya sahne oldu.
Bademli Mahallesi'nde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında park etmek istediği otomobilinde frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
HIZLA YAYALARA ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken feci kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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