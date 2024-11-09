Bursa'da 'gider' kavgasında ev sahibini tabancayla vuran zanlı: Kendimi korudum

DHA

Bursa'da çıkan kavgada kan aktı..

Dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta meydana gelen olayda Özay Ç., iddiaya göre, 3 gün önce evinin giderinin açılması bir özel vidanjör firmasını aradı.

Aradan belli bir süre geçmesine rağmen gelen olmayınca Özay Ç., firma sahibi ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Özay Ç. ile evin önüne gelen firma sahibi Harun R. arasında evin önünde de tartışma çıktı.

EV SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Harun R., üzerindeki tabancayla Özay Ç.' ye ateş etti. Özay Ç. sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, mermilerden biri de park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına isabet etti.

Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçarken, yaralı Özay Ç. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TESLİM OLDU

Şüpheli Harun R., olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Harun R. ifadesinde şunları söyledi:

Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık.



O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak, hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı.



Özay Ç. Aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada bende kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.