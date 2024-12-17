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Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.