İHA
Bursa'da korku dolu anlar..
Saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Altay Caddesi'nde seyir halinde olan Nezir Ö. (55) yönetimindeki 20 ADJ 257 plakalı hafif ticari araç, Gaziler Sokak'tan çıkan Nagihan B. (38) yönetimindeki 58 EZ 537 plakalı otomobile yandan çarptı.
OTOMOBİL SAVRULDU, 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki çocukları 6 yaşındaki Nisa B. ile 9 yaşındaki Ömer B. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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