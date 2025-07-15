Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını

Bursa'nın İkizce ve Akçalar köylerinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Karacabey İkizce köyü yakınlarındaki ekili alanda başladığı düşünülen yangına, Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çamlığa da sıçradığı ifade edilen yangın, bir saatte kontrol altına alındı.
Bu yangın devam ederken merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ile Gölyazı köyleri arasındaki ormanlık alandan alevler yükseldi.
DİĞER YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Helikopterler havadan orman ve itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale ediyorlar.
Yangının Uluabat Gölü'nün hemen yakınlarında olması hava araçlarının işini kolaylaştırdı.
Ekiplerin dört koldan çalışması sürdürülüyor.