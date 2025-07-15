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Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını

Karacabey ilçesine bağlı İkizce ile Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler, hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

İHA İHA
15.07.2025 17:25
Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını

Bursa'nın İkizce ve Akçalar köylerinde, saat 16.00 sıralarında  yangın çıktı.

Karacabey İkizce köyü yakınlarındaki ekili alanda başladığı düşünülen yangına, Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI 

Çamlığa da sıçradığı ifade edilen yangın, bir saatte kontrol altına alındı.

Bu yangın devam ederken merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ile Gölyazı köyleri arasındaki ormanlık alandan alevler yükseldi.

DİĞER YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR 

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Helikopterler havadan orman ve itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale ediyorlar.

Yangının Uluabat Gölü'nün hemen yakınlarında olması hava araçlarının işini kolaylaştırdı.

Ekiplerin dört koldan çalışması sürdürülüyor.

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