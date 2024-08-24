Bursa'da kamyona çarpan Tofaş otomobilin çatısı uçtu: 3 ağır yaralı

İHA
Bursa'da Yenişehir-İznik yolu Derebent mevkii üzerinde, Nihat Ç. idaresindeki 16 LR 968 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, kontrolden çıkıp seyir halindeki kamyonun dorse kısmına çarptı.
3 AĞIR YARALI TEDAVİ ALTINDA
Kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastanelere sevk etti. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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