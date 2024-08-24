Bursa'da kamyona çarpan Tofaş otomobilin çatısı uçtu: 3 ağır yaralı Bursa’da kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil kamyona çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, çatısı uçan otomobil adeta üstü açık araca döndü.

İHA

Bursa'da Yenişehir-İznik yolu Derebent mevkii üzerinde, Nihat Ç. idaresindeki 16 LR 968 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, kontrolden çıkıp seyir halindeki kamyonun dorse kısmına çarptı.

3 AĞIR YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastanelere sevk etti. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)