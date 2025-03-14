Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta, Suriye uyruklu Ahmed E. yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet ile Turgay Ş.'nin kullandığı 16 ATG 005 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

BAŞININ ALTINA PASPAS SERDİLER

Çevredekiler, yaralının yardımına koşarak başının altına paspas serdi.

Bu sırada yoldan geçen ve pazara gittiği öğrenilen paramedik Celal B., yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Ahmed E., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.