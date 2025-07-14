Bursa'da Kestel’de kontrolden çıkan Tofaş otomobil bariyere girdi: 1 ölü

Saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Narlıdere mevkiinde, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Kadir Menteş (26) yönetimindeki 35 ZS 650 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

FECİ KAZADA ARAÇ PARÇALANDI, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.

Ağır yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.