Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü araç kullanarak aracını polis ekiplerinin üzerine süren 70 yaşındaki sürücü, gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Atabulvarı Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 HY 245 plakalı araca dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı ancak 50 metre ileride yakalandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Araçtan indirilen sürücü 70 yaşındaki Yakup Y.’nin aşırı alkollü olduğu görüldü. Alkolmetreye üfleyen Yakup Y., 177 promil alkollü çıkarken aracı bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

EHLİYETİNE EL KOYUP, 5 BİN TL CEZA UYGULADILAR

Ayakta durmakta güçlük çeken Yakup Y.’ye ‘Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’, ‘Alkollü Araç Kullanmak’ ve ‘Maske Takmamak ‘ suçlarından toplamda 5 bin 314 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise el konuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Yakup Y., polis ekiplerinin üzerine araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçundan gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yakup Y., gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.