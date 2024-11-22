Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

İHA
Bursa'da Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, S.C. idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı.
Refüje çarpan otomobil takla atarak aydınlatma direğini devirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazayı sürücü S.C. burnu bile kanamadan atlatırken, yolcu konumunda bulunan eşi H.C. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol takla atan otomobilin ve düşen direğin kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış