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    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi

    Açık alanlarda getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan bir kadın, ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 17:21
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    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi #1

    Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayan bir kadın, ceza yazmak isteyen polis ekiplerine saatlerce direndi.

    Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde maske takmayı reddeden kadının tutumu, dikkat çekti.

    "Uzak dur benden." diyerek bağıran ve direnen kadın, bir türlü sakinleştirilemedi.

    DESTEK EKİP GELDİ

    İki polisin yanına, sonrasında ekipten diğer arkadaşları da geldi. Bir yukarı bir aşağı doğru volta atan kadın, gelen polislere de bağırmaya devam etti.

    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi VİDEO

    900 LİRALIK CEZADAN KURTULAMADI

    Maskesiz dışarı çıktığı için uyarı alan kadına, kurallarına uymadığı için 900 lira cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi #2

    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi #3

    Bursa'da maskesiz dolaşan kadın cezayı yedi #4

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