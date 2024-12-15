Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı

İHA

Bursa İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde ilerleyen kamyonette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BÜYÜDÜ

Dumanları fark eden sürücü aracını emniyet emniyet şeridine çekerken, alevler kısa sürede büyüdü.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü ve çevredekiler yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ancak yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.