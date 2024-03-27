Bursa'da motosiklet sürücüsü ambulansa fermuar sistemiyle yol açtırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol açtıran motosiklet sürücüsünün videosunu paylaşarak "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Acil vakaya gitmek için yola çıkan ambulanslara trafikte yol vermeyen sürücüler en büyük tehlike...

Bunun önemine dikkat çekilse de bazı sürücüler duyarsız olabiliyor.

Bursa'da ise sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi.

Duyarlı motosiklet sürücüsünün bir ambulansa fermuar sistemiyle yol açtıran görüntülere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tebrik geldi.

"Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar"

Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: