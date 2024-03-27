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Acil vakaya gitmek için yola çıkan ambulanslara trafikte yol vermeyen sürücüler en büyük tehlike...
Bunun önemine dikkat çekilse de bazı sürücüler duyarsız olabiliyor.
Bursa'da ise sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi.
Duyarlı motosiklet sürücüsünün bir ambulansa fermuar sistemiyle yol açtıran görüntülere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tebrik geldi.
"Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar"
Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar!
Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye’nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa’da yaşandı.
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