Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da saat 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Murat Ş. (35) yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

30 METRE SÜRÜKLENİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Devrilen motosiklet 30 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.

Kazanın hemen ardından ayağa kalkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürme tavsiyesini reddetti. Sürücü, kaza yaptığı motosiklete binip yoluna devam etti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.