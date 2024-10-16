İHA
Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı üzerinde, 77 yaşındaki Y.A.'ya, karşıdan karşıya geçmek isterken A.Z. idaresindeki motosiklet çarptı.
YAŞLI ADAM BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Y.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Z., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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