İHA
Bursa'da bir okulda veli kavgası..
Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda, okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü.
VELİLER BİRBİRİNE GİRDİ
Kadın veliler, saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar büyük panik yaşadı.
KAVGA KAMERADA
Okul yönetimi duruma müdahale ederken, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı.
O anlar ise kameraya anbean yansıdı..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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