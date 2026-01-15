Staj ve çıraklık sigortası son dakika 2026: Emeklilik sayılacak mı? Meclis'in kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik hesabına dahil edilmemesi nedeniyle birçok vatandaş erken emeklilik hakkından yararlanamadı.

Lise ve üniversite dönemlerinde yapılan stajlar kapsamında yatırılan sigorta primleri; yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortasını kapsıyor ve uzun vadeli sigorta kollarına sayılmıyor.

Bu durum, yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ederken, gözler Meclis'e çevrildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren Torba Yasa ile birlikte staj ve çıraklık sigortasına ilişkin son durum yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar, Torba Yasa kapsamında staj ve çıraklık sigortasının emeklilikten sayılıp sayılmayacağını merak ediyor.

İşte, Ocak 2026 emeklilikte staj ve çıraklık sigortasına dair son gelişmeler...

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SAYILACAK MI 2026

Torba Yasa'da staj ve çıraklık sigortasının emeklilikten sayılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor.

Konuya ilişkin gelişmeler takip edilmekte olup, haberimiz güncellenecektir.