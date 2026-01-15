Evde varsa dikkat! Kullanımı yasaklandı, raflardan kaldırılıyor Ticaret Bakanlığı, yürütülen denetimler kapsamında insan sağlığını tehdit ettiği tespit edilen bir temizlik ürününe yönelik önemli bir karar aldı. Güvensiz bulunduğu açıklanan ürünün satışı yasaklandı.

Göster Hızlı Özet Ticaret Bakanlığı, Hypo Jel Lavabo Açıcı adlı temizlik ürününün güvensiz olduğunu belirleyerek satışını yasakladı.

Ürün, ambalaj güvenliği kapsamında yapılan testlerde başarısız bulundu ve insan sağlığına yönelik riskler taşıdığı tespit edildi.

Bakanlık, temas halinde yanık ve yaralanmalara neden olabileceği için ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ticaret Bakanlığı, evlerde yaygın olarak kullanılan Hypo Jel Lavabo Açıcı adlı temizlik ürünüyle ilgili önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan incelemeler sonucunda ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenerek satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. GÜVENLİK RİSKİ TESPİT EDİLDİ Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürün üzerinde gerçekleştirilen resmi denetim ve laboratuvar testleri, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığını ortaya koydu. Özellikle ambalaj güvenliği kapsamında yapılan “dokunsal uyarı” testinden başarısız sonuç alınması, kararın alınmasında belirleyici oldu. Yetkililer, ürünün kullanımının ciddi kimyasal riskler barındırdığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, ciltle temas halinde yanıklar ve çeşitli yaralanmaların meydana gelebileceği belirtildi. İşte ürün bilgileri: İç Haber Haberleri Staj ve çıraklık sigortası son dakika 2026: Emeklilik sayılacak mı? Meclis'in kararı...

