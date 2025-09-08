Bursa'da orman yangınına karşı mahalleliden elektronik kapı önlemi

Bursa'nın Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi, orman yangınlarına karşı sıra dışı bir önlem aldı. Mahalle çıkışlarına elektronik sürgülü kapılar ve çevreye güvenlik kameraları yerleştirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ, BAĞIŞLA KUMANDA ALIYOR

Mahalle halkı, orman bölgesindeki tarlalarına gitmek için bağış karşılığı kapı kumandası temin edebiliyor. Mahalle dışından gelen kişilerin girişine ise izin verilmiyor. Mahallede şu anda 3 çıkışta sürgülü kapı bulunurken, bir bölgede daha aynı uygulamanın yapılması planlanıyor.

"AMAÇ, YANGINI VE HIRSIZLIĞI ÖNLEMEK"

Orhaniye Mahalle Muhtarı Osman Yıldız, “Önceden kilitli kapılar vardı, ancak ihtiyacı karşılamıyordu. Kilit ve anahtarlarla uğraşmaktan bıktık, bazı kişiler hırsızlık dahi yapıyordu. Projeye karşı çıkanlar oldu ama mahalle sakinlerimiz memnun. Amacımız yangınları ve hırsızlığı önlemek.” dedi.

BAĞIŞ ZORUNLU DEĞİL

Yıldız, “Kapı kumandaları bağış karşılığı veriliyor. Maddi durumu iyi olmayanlardan para istemiyoruz, sadece mahallede oturduğuna dair belge alıyoruz. Kimseye zorunlu ücret dayatmıyoruz. 500 kişilik mahallede 490 kişi kapılardan memnun.” ifadelerini kullandı.

MAHALLELİ KAPILARDAN MEMNUN

Mahalle sakini Mehmet Aydın, “Kapılar sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Burası kırsal bir mahalle, bilmeyenler rahatça girip çıkabiliyor. Araçların hızlı geçtiği birkaç tehlike yaşadık. Bu proje, riskleri ortadan kaldırıyor ve bize güven veriyor.” dedi.