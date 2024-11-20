Bursa'da otobüs terminalinde tartıştığı büfeciyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

DHA

Bursa'da çıkan kavgada kan aktı..

18 Kasım’da saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi.

Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami Tezel, olaya müdahale etti. Tezel ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Selami Tezel, bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

TUTUKLANAN SALDIRGAN: HAKARET ETTİ

Metin B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Selami Tezel’in ifadesinde, “Bana hakaret etti, yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için bıçağı savurdum” dediği öğrenildi.