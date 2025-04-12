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Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.