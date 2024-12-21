Bursa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Bursa'da saat 22.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gemiç mahallesi kavşağında, İznik istikametinden Gemlik istikametine doğru gitmekte olan Bekir Ç.(34) idaresindeki 16 BNZ 206 plakalı otomobil, Gemiç kavşağında önünde seyir halinde olan ve römorkunda aydınlatma olmadığı belirlenen F.T.(41) idaresindeki 16 AEU 234 plakalı traktöre çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, karşı yönden gelmekte olan Nihat D. (55) idaresindeki 01 AKS 381 plakalı bir kamyonun altına girdi.

Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Bekir Ç.’ye yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.