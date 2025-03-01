Bursa'da otomobil minibüse çarptı: 10 yaralı

İHA

Bursa'da Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde Berat A., idaresindeki 16 AGS 887 plakalı otomobiliyle makas atmaya başladı.

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı minibüse çarptı.

YARALI 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, minibüste yolcu konumunda bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Yaşanan kaza sebebiyle tek şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.