Abone ol: Google News

Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 03:46
  • Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
  • Yaralı, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde Cemil Ö. (45) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Mohammed H. (16) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

İç Haber Haberleri