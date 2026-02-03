- Bursa'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
- Yaralı, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde Cemil Ö. (45) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Mohammed H. (16) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı