Mersin'de yayalara cip çarptı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

- Mersin'de Melis K. yönetimindeki cip, yaya geçidinde yayalara çarptı.
- Kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Polis, cip sürücüsünü gözaltına aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin'in Akdeniz ilçesi D-400 kara yolu Bekirde kavşağında Melis K.'nin (25) kullandığı cip, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ CAN VERDİ
Yayalardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney'in (15) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'yı (35) çevredeki hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, cip sürücüsünü gözaltına aldı.