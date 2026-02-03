Sakarya'da 35 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

- Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 35 yaşındaki Gökhan Şişman evinde ölü bulundu.
- Haber alınamayan Şişman'ı yerde hareketsiz yatarken kardeşi buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Ölüme ilişkin inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi merkezine gönderildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Gökhan Şişman'ın evine ağabeyi gitti.
Eve giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 35 yaşındaki Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Şişman'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.