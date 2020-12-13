Kendisini polis olarak tanıtan ve o anları sosyal medyada yayınlayan 18 yaşındaki Burkay T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler sürücüyü Soğukkuyu Mahalllesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı.

ARAÇTA SAHTE BASIN KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Aracın sürücüsünün 18 yaşındaki Burkay T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu.

Bursa'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan genç yakalandı

UYGULAMA ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Burkay T.’nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

4 BİN 378 LİRA CEZA VE ADLİ İŞLEM

Burkay T.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Aracın sahibi baba Turan T.’ye de yine çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Burkay T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.